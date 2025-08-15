©️ABCテレビ

いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



金曜日は「ボクでもできる金曜日！」と題し、DAIGOでも一人で作れる簡単レシピにチャレンジ

今回は「レンジで鶏とじゃがいもの塩だれ煮」を料理コラムニストの山本ゆりさんに教わる

もはやいつからあるのかわからない“ガチガチに凍った鶏肉”を冷凍庫で発見してしまったDAIGO。

でも、解凍するのが面倒で…。

そんなDAIGOに山本先生が教えてくれるのは、解凍せずにそのまま作れる「レンジで鶏とじゃがいもの塩だれ煮」。

解凍も調理の手間もいらず、レンチン一発で完成するお手軽レシピは「これなら家でも作れそう！」とDAIGOもオススメ！

