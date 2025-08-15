モバイルバッテリー3C認証の新規定実施、規則を満たす製品の売り上げが増加―中国

中国で8月15日からモバイル電源リチウム電池3C認証の新規定が正式に実施されました。規定によると、3C認証を取得していないすべてのモバイルバッテリー、リチウムイオン電池および関連製品は、生産、輸入、販売してはならないことになります。

深セン華強北賽格通信市場は深セン最大のデジタル製品売り場の一つです。1階のほとんどの店でモバイルバッテリーが販売されており、価格を問い合わせて購入する消費者も少なくありません。

ある店のオーナーによると、3C認証モバイルバッテリーの販売台数は7月以降増加を続けており、8月に入っても販売の好調が続いています。

1カ月前と比べ、最近の華強北市場では3Cラベルのないモバイルバッテリーがまだ少数見られましたが、認証を受けた3Cラベルのモバイルバッテリーが主流の商品となっており、50〜100元（約1000〜2000円）の製品の販売台数は大幅に増加し、30元（約600円）以下の3Cのないモバイルバッテリーは明らかに減少していました。

また、いくつかの電子商取引プラットフォームでモバイルバッテリーを検索したところ、ほとんどのモバイルバッテリー製品で「3C認証」が最も目立つ位置に表示されており、販売量上位のいくつかの製品は、最近の販売量が数十万個に達しており、「3C認証」ラベルのないモバイルバッテリーは見つけることが難しい状況でした。（提供/CRI）