¿åÃ«È»»á¡¡FX¼è°ú¤ÇÇúÂ»¡ª¡©¡Öº£Æü¤À¤±¤Ç8·å°Ê¾åÉé¤±¤¿¡×¡Ö±ß¹â¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤é¤ªã±¤¤¤¤¤¯¡×
¡¡Åìµþ¸ÞÎØÂîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ë¤Î¿åÃ«È»»á¡Ê36¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£FX¼è°ú¤Ç¤Î¡ÈÇúÂ»¡É¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¿åÃ«»á¤ÏÊÆ¥É¥ë±ß¼è°ú¤Ç¡Ö¥í¥ó¥°¤Î¿Í¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹157Ëü±ß¤Î´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¼è°ú²èÁü¤òÅê¹Æ¡£Ä¾¸å¤Ë¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¤·¤Æ±ßÇã¤Ã¤¿¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¡ÖÈ¿Å¾¤·¤Æ¤ë¤·¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥É¥ëÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¡£º£Æü¤À¤±¤Ç8·å°Ê¾åÉé¤±¤¿¡£¤³¤ì¤Ç±ß¹â¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤é¤ªã±¤¤¤¤¤¯¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â³ô¤äFX¼è°ú¤Î¥ê¥¢¥ë¤òSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¿åÃ«»á¡£°ìÏ¢¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤é¤Þ¡¼¡×¡Ö»ä¤â¥·¥ç¡¼¥È¾Æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÇ°¡×¡ÖÂîµå¤ÎÀ¤³¦¤è¤ê¸·¤·¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£