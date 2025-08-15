画像はコミックガルド「サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話」のページ（（https://comic-gardo.com/episode/3269754496561198824）より

【第107話】 8月15日 公開 価格：100ポイント

オーバーラップは8月15日、マンガ「サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話」第107話「地下廃棄層（アンダーグラウンド）」をコミックガルドにて公開した。価格は100ポイント。

「サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話」は魔王軍の四天王に選ばれてしまったサラリーマン・ウチムラデンノスケが魔王軍の業務に奮闘する異世界転職マンガ。

なお、現在、コミックガルドでは第106話「閉鎖魔法国家」や、第105話「アネスト共和国」などが無料公開中となっている。

□【最新話】第107話「地下廃棄層（アンダーグラウンド）」のページ

【サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話】

異世界に君臨する魔王軍の四天王。その最後の一席に選ばれたのは……冴えない日本人サラリーマン、ウチムラデンノスケだった！

無能のレッテルを貼られ海外に左遷された俺がなぜ？ 戸惑うウチムラを魔王様は、好待遇と熱い言葉で説得する。そして、いきなり始まる魔王軍の業務――それは命を懸けた超絶HARDミッションの連続で……!?

どうなる俺の異世界転職!?