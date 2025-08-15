timeleszの寺西拓人が出演するトークバラエティ『トーク★ハンサム』（日本テレビ系）が本日8月15日24時30分より放送される。

（関連：【画像あり】timelesz 寺西拓人が5人の“ハンサム”芸人たちと松村沙友理をおもてなし、『トーク★ハンサム』場面カット）

本番組では、女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、“顔もトークもハンサム”な出演者が紳士に寄り添いながら耳を傾け、その素顔に迫る。今回はゲストに松村沙友理を迎え、彼女の知られざる素顔や恋愛観に寺西をはじめ、河井ゆずる（アインシュタイン）、屋敷裕政（ニューヨーク）、新山（さや香）、兎（ロングコートダディ）らが耳を傾け、それぞれのスタイルでおもてなし。“No.1ハンサム”の座をかけて真剣勝負する。

松村は、「アイドルを卒業して4年経つので4年もあるといろいろあったので……」と独特の恋愛観を語り一同が驚愕する場面も。さらに、松村のフェチ『切ない顔選手権』では、寺西がスキマスイッチ「奏」を熱唱。その歌声にスタジオが息を飲む一幕も。

寺西自身も恋愛観を語り、意外な一面が明かされるとスタジオは大爆笑に。果たして、松村の心をときめかせ“No.1ハンサム”に選ばれるのは誰なのか。

（文＝リアルサウンド編集部）