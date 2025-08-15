男子U23日本代表『GLOBL JAM 2025』…川島悠翔が17得点もブラジルに敗れる

8月15日（現地時間14日）、カナダ・トロントで行われている「GLOBL JAM 2025」で男子U23日本代表チームはブラジル代表と対戦し、52－78で敗れた。

スターターには、トロイ・マーフィージュニア（サンロッカーズ渋谷）、佐藤涼成（白鷗大学）、広瀬洸生（青山学院大学）、ウィリアムスショーン莉音（白鷗大学）、川島悠翔（シアトル大学）が名を連ねた。

第1クォーターは12－18と食らいつくものの、試合を通して日本は24リバウンドに対しブラジルが41リバウンドとインサイドの支配権を握られる。また、相手は3ポイントシュートも47パーセントと高確率で沈め、最終クォーターに日本のターンオーバーが増え、シュートも入らず苦しい展開となった際に差を広げられると、最終的に20点差以上の大敗を喫した。







なお、川島が17得点5リバウンド、マーフィージュニアと広瀬がそれぞれ6得点をマークしている。

次戦のカナダ戦は16日（現地時間17日）に行われる。

■試合結果



日本代表 52－78 ブラジル代表



JPN｜12｜14｜14｜12｜＝52



BRA｜18｜23｜14｜23｜＝78