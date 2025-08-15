◇ボクシングWBO女子世界スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦 王者・晝田瑞希《10回戦》同級8位ナオミ・カルデナス（2025年8月15日 米カリフォルニア州サンタ・イネス チュマッシュ・カジノ・リゾート）

WBO女子世界スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が14日（日本時間15日）、米カリフォルニア州チュマッシュ・カジノ・リゾートで行われ、王者・晝田瑞希（28＝三迫、8戦全勝2KO）は114・8ポンド（約52・07キロ）でクリア。対する挑戦者の同級8位ナオミ・カルデナス（26＝メキシコ、9勝2KO）は115・8ポンド（約52・52キロ）で規定体重（115ポンド）をつくれず計量失格となった。

試合は両陣営合意の上、晝田が勝利すればタイトル防衛、敗れればタイトル空位となる条件で実施されることとなった。

3戦連続の米国戦で、5度目の防衛を目指す晝田は所属ジムを通じて「たくさんの方のおかげで今日までしっかりと準備が出来ました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。明日は必ず勝ちます！ベルトを持って笑顔で日本に帰ります！No pasa nada（＝スペイン語でどうってことないよ）！」と意気込んだ。

晝田は22年12月の王座決定戦で谷山佳菜子（ワタナベ）に判定勝ちし、プロ4戦目でWBO女子世界スーパーフライ級王座を獲得。今年5月には、米カリフォルニア州コマースで同級1位カーラ・アイレン・メリノ（25＝アルゼンチン）に3―0（98―92×2、99―91）判定勝ちし、4度目の防衛に成功。試合後は米老舗専門誌「ザ・リング」の同級認定ベルトを獲得した。