INSTANT ALTERが、ニューシングル「Oração Ao Tempo（オラサォン・アオ・テンポ）」をリリースした。

本作は、ブラジル音楽の巨匠 Caetano Velosoによる名曲を再解釈した、これまでにないアプローチのカバー作品となっている。プロデュースを手がけたのはKassa Overall。彼のビジョナリーなプロダクションによって、生演奏とエレクトロニックサウンドのあいだに繊細かつ魅力的な音の対話が生み出されている。演奏にはベーシスト Stanley Clarkeが参加。Natasha Agramaによる詩的なボーカルと呼応するように、メロディックなアプローチで楽曲を彩っている。

Caetano Velosoは、ブラジル音楽の革新者であり、社会的、文化的にも大きな影響を与えた存在。INSTANT ALTERは、そんな彼の精神を受け継ぎながら、混迷する時代に新たな物語を紡ぎ、聴く者の心に力を与えることをミッションとして掲げている。

（文＝リアルサウンド編集部）