ｅＷｅＬＬは年初来高値更新、第２四半期営業益４９％増で上振れ着地

ｅＷｅＬＬ<5038.T>が大幅に３日続伸し、年初来高値を更新している。同社は１４日取引終了後、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比４９．２％増の７億８８００万円となり、従来予想の６億８３００万円から上振れて着地した。



売上高は同３３．０％増の１６億３００万円で、従来予想の１５億６４００万円を上回った。クラウドのＡＩ訪問看護計画報告や法定研修、ＢＰｓｓＳ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｐｒｏｃｅｓｓ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ：同社のＢＰＯサービスが自社開発のＳａａＳとの連携によりレセプト業務に加え総合的な業務支援を行うサービス）などが成長を牽引した。なお、通期業績予想については売上高３３億４９００万円（前期比３０．３％増）、営業利益１４億９４００万円（同３１．６％増）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS