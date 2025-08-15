TBS NEWS DIG Powered by JNN

ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢7·îÃæ½Ü¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥µ¥¤¥Ù¥ê¥¢¥ó¤Î»ÆÇ­¡Ö¥ß¥ë¥ê¥£¡×¤È¤ÎÆü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤Í¤³ ¡Û¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¤Î°¦Ç­¡Ö¥ß¥ë¥ê¥£¡×¾¯¤·¤º¤ÄÆëÀ÷¤à¡¡¡Ö¤À¤¤¤Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×



¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¥ß¥ë¥ê¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¤À¤¤¤Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î±©ÌÓÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ë¥ê¥£¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ç¤Ï¿¨¤í¤¦¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤â²Ä°¦¤¯´¶¤¸¤Æ¤­¤¿¤·¤Ë¤ã¡×¤È¡¢¼Ù¸±¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ï½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶¤µ¤ó¤â¾¯¤·¤º¤Ä´·¤ì¤Æ¤­¤¿ÍÍ»Ò¡£¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¥³¤Î»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ë¥ê¥£¤òÉï¤Ç¤Æ¡Ö¥´¥í¥´¥í¥´¥í¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡£¡×¤È¡¢´Ñ»¡¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ­¤Ã¤ÆÁ´¤Æ¤Î»ÅÁð¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Í¡£¶½Ì£¤È¤«¡£¡£¡£¡×¡Öº£¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



¤µ¤é¤Ë¹â¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥ê¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï½÷¤Î»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡ÖÇ­¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤¹¤´¤¯½÷¤Î»Ò¤¬²È¤Ë¤¤¤ë´¶³Ð¡×¡ÖÂ¹¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¡£¾Ð¡×¤È¡¢²ÈÂ²°¦¤ò°î¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 



¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û