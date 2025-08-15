timelesz寺西拓人がスキマスイッチ「奏」を熱唱！磨きあげたハンサム力で松村沙友理をおもてなし

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■timelesz寺西拓人が恋愛観を語り、意外な一面が明かされるとスタジオは大爆笑！

timeleszの寺西拓人が人気芸人とタッグを組み、女性ゲストを“ハンサムにもてなす”新感覚トークバラエティ『トーク★ハンサム』が、8月15日24時30分より日本テレビにて放送される。

『トーク★ハンサム』は、女性ゲストをハンサムなトーク力でどの番組よりも深掘るトーク番組。女性ゲストが密かに抱える悩みや本音に、顔もトークもハンサムな新世代芸能人が紳士に寄り添いながら耳を傾け、女性ゲストのこれまで語られることのなかった素顔に迫る。

寺西と共に番組を盛り上げるのは、アインシュタイン・河井ゆずる、ニューヨーク・屋敷裕政、さや香・新山、ロングコートダディ・兎の新世代スター芸人。

今回のゲストは松村沙友理。松村の知られざる素顔や恋愛観に、寺西をはじめとする個性も魅力も異なる5人の“ハンサム”が、それぞれのスタイルでゲストをおもてなし、No.1ハンサムの座を懸けて真剣勝負。

松村は「アイドルを卒業して4年経つので、4年もあるといろいろあったので…」と独特の恋愛観を語り、一同が驚愕する場面も。

さらに、松村のフェチ「切ない顔選手権」では、寺西がスキマスイッチの「奏」を熱唱。その歌声にスタジオが息を呑む。寺西自身も恋愛観を語り、意外な一面が明かされると、スタジオは大爆笑。

果たして、松村の心をときめかせ、No.1ハンサムに選ばれるのは誰だ!? 笑いとときめきが交差する30分の『トーク★ハンサム』は、8月15日24時30分より放送。

番組情報

『トーク★ハンサム』

08/15（金）24:30～24:59

出演：寺西拓人（timelesz）、河井ゆずる（アインシュタイン）、屋敷裕政（ニューヨーク）、新山（さや香）、兎（ロングコートダディ）

ゲスト：松村沙友理

