茶道裏千家の前の家元である千玄室さんが１４日未明に亡くなった。１０２歳。各局のテレビニュースでもこの訃報が取り上げられたが、ＮＨＫアナウンサーが「ちゃどう」と読んでいることが、一部ネットでは話題となった。

ＮＨＫの「ニュース７」では、副島萌生アナが「ちゃどう裏千家、前の家元で茶の湯文化の発展に尽力し、文化勲章を受章した千玄室さんが呼吸不全のため亡くなりました。１０２歳でした」と読み上げた。同じくＮＨＫ４時のニュースでも矢崎智之アナが「ちゃどう裏千家」と読んでいた。

一般的に「茶道」は「さどう」と読むことが多いが、ＮＨＫのアナウンサーが「ちゃどう」と読んでいることから、ネットでは「ＮＨＫニュースでアナウンサーが『茶道』を『ちゃどう』と言っていたんだけど、正しくは『ちゃどう』なのか。『さどう』だと思ってた。ＮＨＫだから間違えないだろうし、新しい知識」「茶道を『さどう』だけではなく『ちゃどう』とも読むとは知らなかった」「裏千家はちゃどうなのか」などの声が上がっていた。

なお、ＮＨＫ放送文化研究所のＨＰによると「茶道」の読みは「放送では、現在どちらで読んでもいいことになっています」とある。