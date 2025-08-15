

≠ME『君を見かけた』MVサムネイル（C）YOANI/KING RECORDS

指原莉乃がプロデュースを手がけるアイドルグループの＝LOVE、≠ME、≒JOYそれぞれ3グループが2025年夏のスペシャルソングを8月に順次配信リリースすることが先日発表され、先んじて8月10日に＝LOVEの新曲 『内緒バナシ』のミュージックビデオが公開されていた。続く第二弾として、14日22時に≠MEの新曲『君を見かけた』のミュージックビデオが公開された。鈴木瞳美がセンターを務める。

【動画】公開された≠ME『君を見かけた』Music Video

センターを務めるのは鈴木瞳美。明るさ全開のポップチューンでありながらも、好きな相手が他の誰かと一緒にいる姿を見てしまった切なさ、それでも気持ちを捨てきれない揺れる恋心が描かれており、プロデューサーであり作詞を手掛ける指原莉乃が「≠MEに恋愛成就させたくない」と言及していたように、今作もポップでキュートなのに悲しみぴえんな夏の片思いソングとなっている。

縦型映像で制作されたミュージックビデオは、主人公である今作センターの鈴木瞳美の片思い相手の憧れの先輩として＝LOVEの大谷映美里が登場するなど『内緒バナシ』とのリンクする内容が随所に散りばめられ、異なるグループの作品でありながら同じ世界線でストーリーが進む演出がなされており、＝LOVE『内緒バナシ』のラストシーンを別角度から表現した≠ME『君を見かけた』MVは両作品を観ることで片思いの悲しさをより感じることができる。片思いソングではあれども、明るく元気なメンバーたちのカフェの店員姿や浴衣など、夏らしさ全開の≠MEのキュートな魅力もみどころ。『君を見かけた』は、8月27日に配信リリース予定。

本年４月にリリースされた10th 両A面シングル『モブノデレラ/神様の言うとーり！』より『モブノデレラ』のミュージックビデオはグループ初の再生回数1,100万回を突破、全国ツアー、夏のイベントやフェス出演に加え、9月20日（土）、21日（日）には≠ME 全国ツアー2025「We want to find "カフェ樂園"」の追加公演が千葉県・LaLa arena TOKYO-BAYで開催する。