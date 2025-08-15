15日14時現在の日経平均株価は前日比610.03円（1.43％）高の4万3259.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は802、値下がりは750、変わらずは66。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を174.23円押し上げている。次いでファストリ <9983>が142.62円、ソニーＧ <6758>が27.52円、東エレク <8035>が23.80円、レーザーテク <6920>が16.68円と続く。



マイナス寄与度は13.73円の押し下げで電通グループ <4324>がトップ。以下、クレセゾン <8253>が13.54円、ＴＤＫ <6762>が3.55円、トレンド <4704>が2.77円、塩野義 <4507>が2.58円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は銀行で、以下、非鉄金属、保険、電気・ガスと続く。値下がり上位には金属製品、水産・農林、倉庫・運輸が並んでいる。



※14時0分12秒時点



株探ニュース

