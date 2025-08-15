¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¤ªÆÀ¤Ë¹ØÆþ¡ªBLUETTIËÉºÒ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
BLUETTI¤Ç¤Ï¡¢9·î1Æü(·î)¤Î¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÄäÅÅ¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Î³èÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÉºÒ´ØÏ¢À½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖBLUETTIËÉºÒ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â8·î15Æü(¶â)¡Á8·î29Æü(¶â)¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
BLUETTIËÉºÒ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¢£ºÒ³²¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¡ÖÆü¾ï¡×¤Ë¤³¤½¤¢¤ë
¶áÇ¯¡¢ÂæÉ÷¤äÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Ë¤è¤ë¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ê¤É¡¢¼«Á³ºÒ³²¤ÎÉÑÅÙ¤ÈÈï³²¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÒ³²¤Ë¤è¤ë¡ÖÄäÅÅ¡×¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢TV¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò°ì½Ö¤Ç»È¤¨¤Ê¤¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤òÃæ¿´¤ËÌó4Ëü¸Í¤¬ÄäÅÅ¡£
¤½¤ÎÆâ¤ÎÈ¾¿ô¤Ë¤¢¤¿¤ë2Ëü¸Í¤Ï1½µ´Ö¸å¤âÄäÅÅ¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¤½¤ÎÆâ¤µ¤é¤ËÌó8,700¸Í¤ÏÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î2½µ´Ö¸å¤âÅÅµ¤¤ÏÉüµì¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¾ì¤äÅß¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹»þ´Ö¤ÎÄäÅÅ¤ÏÂÎÄ´°²½¤Î´í¸±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ýÉÂ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¤Î´í¸±¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÅÅµ¤¤ò¼«µë¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡×¤Ï¡¢ËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëBLUETTI¤Ç¤Ï¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¢¨¡×¤Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢AORA 80¤ª¤è¤ÓAORA 100¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¡È¤â¤·¤â¡É¤È¡È¤¤¤Ä¤â¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Ëü¤¬°ì¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯»þ¤ÎÅÅ¸»³ÎÊÝ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤Ï¡¢Æü¾ï»þ¤ÈÈó¾ï»þ¤ò¶èÊÌ¤»¤º¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢¤É¤Á¤é¤Î¾õ¶·¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Î¤³¤È¡£
¢£ËÉºÒ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎBLUETTIÀ½ÉÊ
¡ÚAORA 100 V2¡§ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¹â½ÐÎÏ¥â¥Ç¥ë¡Û
¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î²ÈÅÅ¤òÆ°¤«¤»¤ë°Â¿´¤ÎÅÅÎÏ ¡½ AORA 100 V2
1024Wh¡¿1800W¤ÎÂçÍÆÎÌ¡¦¹â½ÐÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡£
ÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç2700W¤Þ¤Ç¤Î¹â½ÐÎÏµ¡´ï¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÎÂç·¿²ÈÅÅ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
ÄäÅÅ»þ¤Ç¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ§¡ä
¡¦´ûÂ¸¤Î¥â¥Ç¥ë¡ÖAORA 100¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ÆËÜÂÎÂÎÀÑ¤òÌó35¡ó¡¢½ÅÎÌ¤òÌó30¡óºï¸º¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï320mm ¡ß 215mm ¡ß 250mm¤È¡¢¶È³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦1024Wh¤ÎÂçÍÆÎÌ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢TurboBoostµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¤ï¤º¤«45Ê¬¤Ç80¡ó¡¢70Ê¬¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
¡¦UPSµ¡Ç½¤Ç0.01ÉÃ°ÊÆâ¤ÎµëÅÅ¤òÀÚÂØ¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ËÅÅ¸»¤òÀÜÂ³¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢µÞ¤ÊÄäÅÅ¤Ç¤â¸ËÆâ¤ÎÄã²¹¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦4,000²ó°Ê¾å¤Î½¼ÊüÅÅ¤ËÂÑ¤¨¤ë¼¡À¤ÂåLFP(¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à)¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¡£
ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤âÌó10Ç¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëÄ¹¼÷Ì¿Àß·×¤Ç¡¢5Ç¯´Ö¤ÎÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÈÍÑÌÜ°Â¡ä
¡¦¿æÈÓ´ï(600W)¡§Ìó1.4»þ´Ö
¡¦ÅÅµ¤¥±¥È¥ë(800W)¡§Ìó1»þ´Ö
¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸(1000W)¡§Ìó0.8»þ´Ö
¡¦¥É¥é¥¤¥ä¡¼(1300W)¡§Ìó0.6»þ´Ö
¡ÚAORA 30 V2¡§½é¤á¤Æ¤ÎÈ÷¤¨¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡Û
¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë·ÚÎÌ¥â¥Ç¥ë ¡½ AORA 30 V2
288Wh¡¿600W¤È¤¤¤¦É¬Í×½½Ê¬¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç½ÅÎÌ4.3kg¤È»ý¤Á±¿¤Ó¤â´ÊÃ±¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äLED¥é¥¤¥È¡¢ÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅÎÏ¤Î¼«µë¼«Â¤â¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ§¡ä
¡¦¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ö320 ¡ß 215 ¡ß 250 mm¡×¡¢½ÅÎÌ¤ï¤º¤«4.3kg¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ä½÷À¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë·Ú¤µ¤È¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÎ¾Î©¡£
ÍÆÎÌ288Wh¡¦Äê³Ê½ÐÎÏ600W¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅÎÏ¥ê¥Õ¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤êºÇÂç1500W¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
¡¦Ä¶ÀÅ²»Àß·×(30dB)¡§Äà¤ê¤äÆÉ½ñ¡¢¿çÌ²»þ¤Ç¤âÁû²»¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤º²÷Å¬¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¦UPSµ¡Ç½¤Ç0.01ÉÃ°ÊÆâ¤ÎµëÅÅ¤òÀÚÂØ¡£
¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤ª¤±¤ÐÆÍÁ³¤ÎÄäÅÅ¤Ç¤â¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤òËÉ¤®¡¢Âç»ö¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼¡À¤ÂåUltraCell(TM)¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ÆâÉôÊüÇ®¹½Â¤¤òºÇÅ¬²½¡£
¤Þ¤¿³°Áõ¤Ë¤ÏÆñÇ³À¤Î¹â¤¤ABS-94V-0ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑÇ®À¡¢ÂÑ¾×·âÀ¡¢ÅÅµ¤Àä±ïÀ¤ò¼Â¸½¡£
¡ã»ÈÍÑÌÜ°Â¡ä
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó½¼ÅÅ(15W)¡§Ìó16²ó
¡¦ÀðÉ÷µ¡(25W)¡§Ìó8.2»þ´Ö
¡¦ÎäÂ¢¸Ë(120W)¡§Ìó2»þ´Ö
¡¦LED¥é¥¤¥È(10W)¡§Ìó24.6»þ´Ö
¡ÚCharger 1 ¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼½¼ÅÅ´ï¡¡¼«Æ°¼ÖÁö¹ÔÃæ½¼ÅÅ´ï¡Û
¹â¤¤ÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Áö¹Ô½¼ÅÅ´ï ¡½ Charger 1
¡ãÀ½ÉÊÆÃÄ§¡ä
¡¦¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤ÎÁö¹ÔÃæ¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë»Ä¤ëÍ¾¾ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍøÍÑ¤·¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹âµ¡Ç½¤äÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦BLUETTI¼ÒÀ½ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¦¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È½¼ÅÅ¤ÎÌó6ÇÜÁá¤¯½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Ëü¤¬°ì¡¢½¼ÅÅ¤ò¤·Ëº¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ËÃå¤¯´Ö¤ËÅÅµ¤¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚHandsfree¥·¥ê¡¼¥º(ËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°)¡§»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡ÈÌ¿¹Ë¡É¡Û
Ä¶Çö·¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼
ËÉºÒ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦Ä¶Çö·¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÈËÉºÒÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯(42L¡¿60L)¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¿·¥â¥Ç¥ë¡£
¡¦·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤éÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈòÆñ»þ¤Ë¤â»ý¤Á½Ð¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¡£
¡¦ÆâÉô¤Ë¤ÏËÉºÒ¥°¥Ã¥º¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÛµÞ»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢²÷Å¬¤ÊÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤È30kg¤Þ¤Ç¤ÎÂÑ²Ù½Å¤ò¼Â¸½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°¤Î¥ì¥¤¥ó¥«¥Ð¡¼¤Ç¡¢±«Å·»þ¤â¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤äµ¡ºà¤òÇ¨¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£BLUETTIËÉºÒ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£
BLUETTI¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÀ¤ÊËÉºÒ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§ 2025Ç¯8·î15Æü(¶â)11:00¡Á8·î29Æü(¶â)11:00
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ AORA 100 V2¡¿AORA 30 V2¡¿Handsfree¥·¥ê¡¼¥º ¤Û¤«
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ BLUETTI¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¡ã¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¡ä
¡¦Á´¾¦ÉÊÂÐ¾Ý¡¦ºÇÂç60¡óOFF
¡¦¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É(¤µ¤é¤Ë5¡óOFF¡¦Á´¾¦ÉÊÂÐ¾Ý)¡§BLUETTIBOUSAI
¡¦ÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë
- ¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°
- ¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼
- ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¿©´ï¥»¥Ã¥È
- ¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥ó¥¯(AC10)¤Ê¤É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
