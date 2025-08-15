中日・中田翔内野手（36）が15日、名古屋市内で会見を行い、今季限りでの現役引退を表明した。2カ月まえくらいに引退を決意したという通算309号（15日現在）のスラッガーは、残りシーズンへの熱い思いを語った。

中日に移籍して2年。中田は悔いはないか聞かれた際に「中日ドラゴンズに全く貢献できなかった…ファンに申し訳ない」と厳しい表情を見せた。

しかし、まだシーズンは残っている。現在チームはクライマックスシリーズ圏内の3位・DeNAに2ゲーム差に迫る4位と奮闘。中田は、引退までの日々について「本当にシーズン残りわずかなので、その中でチームが今、Aクラス入りを勝ち取るためにみんな死に物狂いで頑張ってると思うので、自分もユニホームを着てる限りはがむしゃらにやりたいなと思いますし、先ほども言ったようにもう一度野球を大好きになってユニホームを脱ぎたい気持ちが凄く強い。当分は2軍での生活になると思うんですけど、しっかり若い子たちと汗を流して、すがすがしい気持ちで最後終われたらと思います」と決意を口にした。

「少しでも中田翔のプレー見てホームラン見て野球が好きになった子たちがいるのであれば、野球を続けてきて良かったなと思います」

「宝物」と語った「野球」、そして「特別」と語った「本塁打」。中田翔はユニホームを脱ぐ日まで、仲間たちと汗を流し、がむしゃらにバットを振り続ける。