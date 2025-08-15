TBS NEWS DIG Powered by JNN

JR»¥ËÚ±ØÁ°¤Ç¤Ï¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ª¤è¤½60¿Í¤¬³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¾¤½¸Îá¾õ¤òÌÏ¤·¤¿¡ÖÀÖ»æ¡×¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í
¡Ö¤³¤ì¤¬ÀÎ¡¢ÆÏ¤¤¤¿¤é¡ÊÀïÁè¤Ø¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊ¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¤­¤ç¤¦¤Ï¡¢Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¤¿½÷À­¤â»²²Ã¤·¡¢³ËÊ¼´ï¤ÎÇÑÀä¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

Ä¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¤¿¡¡µÜËÜ¿ÜÈþ»Ò¤µ¤ó¡Ê87¡Ë
¡Ö²¿Ç¯¤âÊ¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Îµ¾À·¤Î¤¦¤¨¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×

ÀïÁèÂÎ¸³¤ò¸ì¤ì¤ëÀ¤Âå¤Î¹âÎð²½¤È¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£