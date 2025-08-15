『愛の不時着』ソン・イェジン、鍛え抜かれた“美背中”公開！一児の母とは思えないトレーニング姿が話題

女優ソン・イェジンが、運動で鍛え上げた引き締まった体型を披露し、注目を集めた。

ソン・イェジンは8月15日、自身のインスタグラムを更新し、「D-14」というコメントとともに動画を投稿した。

この文言から察するに、新作映画『仕方がない』（原題）の撮影クランクイン前に行った体力づくりとコンディション調整の様子を、映画公開を前に披露したビハインド映像とみられる。

公開された映像には、ジムで上半身のトレーニングに励むソン・イェジンの姿が収められている。髪をポニーテールにまとめ、ノースリーブのスポーツウェア姿でトレーニングに集中する彼女は、引き締まった肩のラインとしなやかに割れた背筋を披露しており、目を引く。

また、複数の器具を使って次々と動作をこなし、日頃からの自己管理の徹底ぶりと入念な準備をうかがわせた。

なお、ソン・イェジンは映画『ザ・ネゴシエーション』やドラマ『愛の不時着』で共演したヒョンビンと2022年3月に結婚し、同年11月に第一子となる男の子を出産した。9月には映画『仕方がない』で観客と対面するほか、2026年配信予定の『スキャンダル』（仮題）や『バラエティ』（原題）などの新Netflixオリジナルシリーズ出演を控えている。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。