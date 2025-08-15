俳優の鈴鹿央士（２５）が１５日、都内で声優を務めたアニメ映画「ＣｈａＯ」の初日舞台あいさつに登壇した。

作中のオススメシーンを聞かれると、鈴鹿は「（山田杏奈が演じた）チャオと（自身が演じる）ステファンがデートしていて、飛行艇から音楽が流れてくるんですけど、あれは自分で歌っている」と歌唱シーンを挙げた。「歌うことを避けてきた人生でして、母親から『歌うな』と言われて育ってきた」とまさかの裏話を明かし、「最初映画で使われるのが４０秒ぐらいで、ボイトレの先生とそこだけ練習して、当日収録行って、４０秒とって終わったと思ったら、『フルお願いします』と言われて…これが芸能界かと思った」と笑わせた。

「全く練習していない２番…歌わされて、みなさんが『いい感じです』って言っていただけたんですけど、自分的には『お母さん助けて』と思いながら」と苦笑い。母に歌唱シーンがあることは伝えていないといい、「歌ってるよって言ったらどういう感情になるんでしょうか」と笑わせた。

シシド・カフカから「歌うな、なんて言われてないぐらいすばらしかったです」と褒められると、鈴鹿は「汗かいちゃう」と恐縮。「映画だと４０秒なんですけど、サントラにはフルでのっているので気が向いたら聞いてみてください」とファンに呼びかけていた。

舞台あいさつには山田杏奈、シシド・カフカ、梅原裕一郎、ＯＣＴＰＡＴＨの太田駿静、青木康宏監督も登壇した。