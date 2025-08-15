Number_i平野紫耀、ラジオ生放送でまさかの言い間違い「マカロニ」「神宮寺暴走」番組関連ワードトレンド入り
【モデルプレス＝2025/08/15】Number_i（ナンバーアイ）の平野紫耀、岸優太、神宮寺勇太が、8月14日放送のニッポン放送「Number_iのオールナイトニッポン」（深夜1時〜）に生出演。次々とX（旧Twitter）へのトレンド入りを果たした。
【写真】Number_i、ラジオ生放送に出演した最新の姿
平野が「結構僕、不眠症なんで、この時間全然平気」と口にしたり、岸も「この時間に意外と掃除する」と語ったりと、深夜にもかかわらず普段通りの様子でスタートした同番組。自己紹介の後はそれぞれが現在ハマっていることや、「未確認領域」をテーマにリスナーからのメッセージを紹介した。
その後は「味覚領域」と銘打った、目と鼻を塞いで口に入れた食べ物を食感で当てるクイズに。するとマカロンを食べた平野は「甘くて、ちょっとシャリシャリしてて、なんかふわふわしてる」といい線で予想。「本当に当てられると思う」と自信満々ながら、まさかの「マカロニ！」と回答した。「シンプルに名前が分からん」と不思議そうな平野に対し、岸と神宮寺は「惜しい！」と口にしつつも笑い転げる事態となった。また岸が、平野が口にした「パリパリ」を微妙に聞き間違いしている場面もあり、平野の「マカロニ」はまたたく間にトレンド入りした。
その他にも「Number_i_ANN」「神宮寺暴走」などもトレンド入りし、「夜中に笑い転げた」「マカロニは想像してなかった」「岸くん聞き間違え笑った」「神宮寺くんMCぶり発揮してた」「3人仲良しだなぁ」と、ネットには次々と反響が書き込まれていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆平野紫耀、クイズでまさかの言い間違いに反響
◆Number_i、生放送から次々とトレンド入り
