広島に原爆が投下されてから80年。静岡にも模擬原爆という訓練用の爆弾が投下されていました。今、その記憶をつなぐため多くの人が活動しています。



■模擬原爆「パンプキン」とは

広島と長崎に原子爆弾を投下する前、緻密な訓練を行っていたアメリカ。訓練に使われたのは核物質の代わりに、火薬が詰められた模擬原爆。長崎に投下された原子爆弾「ファットマン」と同じ形をしていました。





長さ3.5メートル重さ約4.5トンの巨大な爆弾はその見た目から「パンプキン」と呼ばれていました。



全国各地に投下されその数は全部で49発で犠牲者は約400人。さらに負傷者は1200人にのぼり、静岡県内には浜松市、焼津市、島田市の3か所に投下されました。



■模擬原爆が投下された島田市の島田空襲

7月26日、島田市で島田空襲の慰霊祭が開催されました。



（参列者）

「パンプキン型の模擬爆弾が落とされたこと。この1つの爆弾で50人近くの尊い命が奪われ、200人以上の人々がけがをしたことを知りました」



投下されたのは80年前の7月26日、午前8時34分ごろ。この日、アメリカ軍は富山県を目標としていましたが悪天候のため島田市に模擬原爆を投下。



当時、アメリカ軍が撮影した写真から煙が立ち上っているのがわかります。爆弾は住宅を吹き飛ばすほどの威力で、47人が亡くなり、約150人がけがをしました。



■島田空襲を体験 被爆者遺族の記憶

この爆弾で親族がけがをした冨田昌弘さん（89）は当時9歳で、模擬原爆が投下されたとき、現場から少し離れた小学校にいました。



（親族が被爆 冨田 昌弘さん･89歳）

「バーンていう音が、教室にいたからガラスがバーッと…。まだ授業始まる前で、自由時間で自習してた時に空襲警報が鳴ったわけ」



冨田さんの住んでいた家のすぐそばに模擬原爆が落下。自宅へ帰ると付近には悲惨な光景が広がっていました。



（親族が被爆 冨田 昌弘さん･89歳）

「飛ばされちゃって全然姿が残らない人もあったので、爆心地の近くの何件かの家はなくなったけど遺体が残らない。木のところに肉片が刺さっていた。火葬するなんていう状態じゃない」



その爆弾が模擬原爆と知ったのは戦争が終わって、しばらくたってからでした。



（親族が被爆 冨田 昌弘さん･89歳）

「時間がたってから模擬原爆だということを知らされたけれど、それまではそういうことを知らなかった。ここら辺に原爆が落ちたら多くの人たちが惨めな思いをしたと思う。悲しみの方が大きいよな、怒りというよりは、惨めな思いをする」

忘れてはいけない戦争による犠牲。



島田市では、この空襲を後世に伝えるため毎年、高校生が実行委員となって慰霊祭の運営に携わっています。



（高校3年生 増本 愛奈さん）

「友達の中でも私がこういうのに参加していても、そういうのがあるんだくらいにしか思ってない人もいるので、もう少し広められたらいいなと思う」



（高校3年生 宮野 七菜子さん）

Q.模擬原爆としっていましたか？

「以前は知りませんでした。島田市の博物館の方が講義をしていただいて、その時に知りました」

■繋ぐ戦争の記憶「島田市博物館」の学芸員は…

こうした中、模擬原爆について広い世代に伝えようと働きかけている男性がいます。島田市博物館の学芸員･岩粼アイルトン望さん（28）です。



現在、島田市博物館では模擬爆弾が投下されたことや、広島･長崎の原子爆弾投下を一連の歴史として展示しています。企画したのは岩粼さんです。



（島田市博物館 学芸員 岩粼 アイルトン 望さん･28歳）

「やはり戦後80年ということで、実際に戦争を体験されてる人だったりとかがどんどん減少している世の中ではありますので、そういった戦争の記憶を忘れずに後世に伝えていけるよう、開催に至りました」



岩粼さんは、1年ほどかけて当時の状況を伝える貴重な資料を集めてきました。



（島田市博物館 学芸員 岩粼 アイルトン 望さん･28歳）

「こちらがですね、昭和20年の7月26日に島田に投下されたパンプキン爆弾の実際の破片になりますこのような形で、実際に触ることも可能です。重さが、これだけで9.4キロありますので、すごく重たくて重厚感のあるものになります。これが1.1キロ飛んできて、爆弾ではなくても、これが当たっただけでも、恐らく亡くなるものではあると思いますので、非常に、こう、パンプキン爆弾の威力だったりとか、あの大きさがわかるものではあると思います」



また、当時の状況を知る人を取材。体験談を後世に残していくため冊子をつくり、その中に書き記しました。



（島田市博物館 学芸員 岩粼 アイルトン 望さん･28歳）

「血まみれの赤ちゃんを抱いた男性が泣き叫びながらいたとか、あの現場がすごく爆心地がボロボロで悲惨な状態だったって、実際に初めて生の声で聞いた。原子爆弾で日本が負った傷と合わせて、パンプキン爆弾というものでも多くの日本各地が傷つけられて、多くの人が亡くなったというのは、ぜひ知っていただきたい歴史ではありますね」



日本に初めて原子爆弾が落とされてから80年。その過程でも、多くの人の命が奪われていた事実を決して忘れてはなりません。



島田市博物館 第96回企画展「戦争を忘れないー島田が歩んだ太平洋戦争」

2025年6月28日（土）～9月21日（日）

※8月17日(日)は県民の日協賛のため観覧料無料