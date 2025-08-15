尾崎美紀（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/08/15】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が15日、自身のInstagramを更新。恋人とのハワイ旅行での様子を公開し、反響が寄せられている。

【写真】2代目バチェロレッテ、大胆胸元開きトップスで恋人と密着

◆尾崎美紀、恋人とのハワイバカンス写真公開


尾崎は「Summer vacay in Hawaii」とハワイでの夏休みを報告。「初日から大好きなステーキ食べれてワインも美味しくて飲みすぎちゃった」とグルメを満喫した様子を明かし、ドット柄キャミソールトップスを着こなし、恋人と肩を寄せ合う仲睦まじいショットなどを載せている。

この投稿に、ファンからは「素敵カップル」「王子と姫みたい」「ハワイ旅行羨ましい」「お似合いです」「幸せそうな雰囲気」「バカンス楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】