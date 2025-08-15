「バチェロレッテ2」尾崎美紀、恋人とハワイ満喫 バカンスショットに「素敵カップル」「王子と姫」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が15日、自身のInstagramを更新。恋人とのハワイ旅行での様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】2代目バチェロレッテ、大胆胸元開きトップスで恋人と密着
尾崎は「Summer vacay in Hawaii」とハワイでの夏休みを報告。「初日から大好きなステーキ食べれてワインも美味しくて飲みすぎちゃった」とグルメを満喫した様子を明かし、ドット柄キャミソールトップスを着こなし、恋人と肩を寄せ合う仲睦まじいショットなどを載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵カップル」「王子と姫みたい」「ハワイ旅行羨ましい」「お似合いです」「幸せそうな雰囲気」「バカンス楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆尾崎美紀、恋人とのハワイバカンス写真公開
