吉本新喜劇座長のすっちー（53）、川畑泰史（58）がこのほど、大阪市内で「YOSHIMOTO SHINKIGEKI〜字幕付！ 世界に飛び出せ！ バタやんすち子の大冒険〜」（9月18日、SkyシアターMBS）の取材会に出席した。

大阪にぎわい創出事業「OSAKA COMEDY FESTIVAl2025」（9月15〜21日）の1つとして、大阪を代表するコメディーの新喜劇も出演。字幕付きで翻訳は日英仏中の4カ国語を操る曽麻綾が担当する。

島田珠代のギャグ「パンティーテックス」をどう外国人に伝えるかについて聞かれた川畑が「その辺もすべて実験。やってみて誰か怒り出しはったら止めとこかという」と話すと、すっちーは「僕の中では、珠代さんは何やってもOKな人になってる」

すっちーから見れば、すでに「これ、アウトちゃう？」ということだらけで、「『パックリ博覧会開催中』とか絶対ダメじゃないですか」とあきれた。

それでも、「何言うてんの？ って思ったけど許されてるし、お客さんも笑ってる。だから、ダメなものを良しにするというすごい方」とあきれを通り越して絶賛。「下品は下品ですよ。でも、ズドンとくる下品を感じさせないのがすごい。どこまで行けるか挑戦ですね」と前向きに語り、川畑も「何かあったときに一緒に頭下げに行きます」と責任を背負っていた。