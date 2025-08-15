Àîºê´õ¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¶Ã¤¡Ö¥°¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¼¡½÷¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¤è¤¯¹Ô¤¯¥«¥Õ¥§¤ÇµÞ¤Ë¡¢¡¢¡¢¥°¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¡Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê ¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¾þ¤êÉÕ¤±¤Ç ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¥°¡¼¤Á¤ã¤ó ¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¤ªÍÎÉþ¡×¤È¼¡½÷¤ÎÉþÁõ¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤³¤ì¤âsister¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤¹¤´¤¯åºÎï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤¿¤Ö¤ósister¤Ï½©À¸¤Þ¤ì¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤êÃå¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼¡½÷¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÆüÃæµ¯¤¤Æ¤ë¥°¡¼¤Á¤ã¤ó¾Ð¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö¤ä¤Ã¤È¿²¤¿¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿¤é5Ê¬¸å¤Ë¤Ï¤¹¤°µ¯¤¤ë¤Î¾Ð ¤¤¤Þ¤ä¤Ã¤È¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Ï¤¸¤á¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¥°¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£