¡Ö¾×·âÅª¤Ê1Æü¡×¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·ÂçºåËüÇî¤«¤éÄ«4»þ¤Ëµ¢Âð¡Ö¿ÈÆ°¤¤âÂ©¤µ¤¨¶ì¤·¤¤¾õ¶·¡×
¸µ¥®¥ã¥ë¥Þ¥Þ¥â¥Ç¥ë¤ÎÆüºÚ¤¢¤³¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¤ªËßµÙ¤ß¤ËË¬¤ì¤¿ÂçºåËüÇî¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆüºÚ¤Ï¡Ö¤ªËßµÙ¤ß¤ÏÂçºå¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ÆºòÆü¤ÏËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËüÇî¡¢»×¤Ã¤Æ¤¿²¿ÇÜ¤â¤¹¤´¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÇÊÄ±à¶á¤¯¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¿¤é¤Ê¤ó¤È¡ªËüÇî¤«¤éµ¢¤ëÍ£°ì¤ÎÃÏ²¼Å´¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë ¤È¤Ë¤«¤¯±ØÁ°¤Ï¤¹¤´¤¤¿Í¤ÇËþ°÷ÅÅ¼Ö¾õÂÖ¡×¤È¡¢µ¢Âð»þ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ë¤¤Ãæ¡¢¿Í¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤¤âÂ©¤µ¤¨¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¼¡¡¹¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤¬½Ð¤ë¤±¤ÉÎó¤Î³°¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£1»þ´Ö¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤âÅÅ¼Ö¤ÏÉüµì¤»¤º¡Ö°ìÃ¶ËüÇîÆâ¤ØÌá¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«°ìÉôÅÅ¼Ö¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤¬ÌëÃæ¤Î2»þ¶á¤¯¡ª¤½¤³¤«¤é¹Ô¤±¤ë±Ø¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É²È¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤ÏÄ«¤Î4»þ¤Ç¤·¤¿¡¼¡×¤Èµ¢Âð¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾×·âÅª¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡ª¡ª¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÆü¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ï17Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËüÇî¹Ô¤¯»þ¤Ï¿§¡¹¤Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£