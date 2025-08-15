フィンランドを拠点に活動するプロデューサー ミーシャとココボナが、ジョヤ・モーイを迎えたニューシングル「The Present」を本日8月15日に配信リリースした。

（関連：藤井 風、Ado、Creepy Nuts、ONE OK ROCK……2025年下半期さらなる“海外人気”が期待できる理由）

本楽曲は、9月26日にリリース予定のミーシャとココボナによる初の共同EP『JOMO（Joy Of Missing Out）』からの先行シングル。オルタナティブR&Bの柔らかな質感と、Jamiroquaiのドラマー デリック・マッケンジーのグルーブが重なり合い、時代を超える普遍性と先進性をあわせ持った一曲に仕上がっている。

また、本楽曲は2024年夏にロンドンで行われたセッションで生まれた。長年の音楽的影響源でもあったデリックとの即興ジャムがきっかけとなり、そのセッションの終盤に生まれたグルーブが楽曲の核となった。その後、オランダに戻ったジョヤ・モーイがボーカルを録音し、言葉に込められた感情と明晰なメッセージが、曲の核心を浮かび上がらせている。

・ジョヤ・モーイ コメント

The Presentは、心と身体の両方で“今ここ”に存在することの豊かさを見つける瞬間についての曲。外からの期待に流されず、自分の内側に耳を傾ける勇気を描いています。

（文＝リアルサウンド編集部）