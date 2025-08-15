Éð°æºé¡¢Ìó8¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·¡¡¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉð°æºé¡Ê31¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î31Æü°ÊÍè¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Ìó8¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡ª¡×6ÅÀ¤Î¶á±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿Éð°æºé
¡¡Éð°æ¤Ï¡ÖVERY¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢6ÅÀ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥«¡¼¥¿§¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö3¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Öºé¤Á¤ã¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Öºé¤Á¤ã¤óŽ¤¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ã¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éð°æ¤Ï2017Ç¯9·î¤ËEXILE TAKAHIRO¤È·ëº§¡£18Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢22Ç¯3·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¡¢25Ç¯2·î¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë»°½÷¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
