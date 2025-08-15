¹á¹ÁÁ°¾ì¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£²¡ó°Â¤ÇÂ³Íî¡¢¾å³¤Áí¹ç£°¡¥£µ¡ó¾å¾º
¡¡£±£µÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£µÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£³£°£´¡¥£²£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£±£¹¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£²£±£µ¡¥£±£°¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£±£µ¡¥£³£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£²£¶¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£°£±£³¡¥£µ£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂ³Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£µ£´£³²¯£¶£¹£¸£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£´ÆüÁ°¾ì¤Ï£±£¶£²£¸²¯£²£¹£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Æâ³°´Ä¶¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬ºÆÇ³¤·¡¢ÊÆÍø²¼¤²¥Ú¡¼¥¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤â¸åÂà¤·¤¿¡££±£´Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÊÆ²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç£°¡¥£¹¡ó¾å¾º¤·¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£°¡¥£²¡ó¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î¥³¥¹¥È¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤â¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤È·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤â¶¯¤Þ¤ë¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢£··î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢£±¡Á£··î¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¤Ê¤É¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁ°²ó¤«¤é¿¤Ó¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ê£Å¥³¥Þ¡¼¥¹¡ËÃæ¹ñÂç¼ê¤ÎµþÅì½¸ÃÄ¡Ê£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡§£¹£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¹á¹ÁÂç¼ê¤Î¿·¹ã´ðÃÏ»ºÈ¯Å¸¡Ê£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó°Â¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎÈþÃÄ¡Ê£³£¶£¹£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£µþÅì¤Î£´¡Á£¶·î´ü·è»»¤ÏÄ´À°¸åÍø±×¤¬£µ³ä¸º¤È¤µ¤¨¤º¡¢Åê»ñ²È¤Î¼ºË¾Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤¬°Â¤¤¡£Ãæ¹ñ·úÀß¶ä¹Ô¡Ê£¹£³£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢¸òÄÌ¶ä¹Ô¡Ê£³£³£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¡¢Ãæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡Ê£±£³£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢¾·¾¦¶ä¹Ô¡Ê£³£¹£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¿©Æù²Ã¹©¤Î¿À´§£È£Ä¡Ê£¸£²£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£´¡¥£µ¡ó°Â¡¢Æ¦Æý°ûÎÁ¤Î°ÝÂ¾¥Ê¥¤¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê£³£´£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó°Â¡¢ÆÚÆùÀ¸»º¤ÎËü½§¹ñºÝ¡Ê£²£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¡¢¼òÂ¤¤Î²Ú½á¥Ó¡¼¥ë£È£Ä¡Ê£²£¹£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó°Â¡¢Â¨ÀÊÌÍ¡¦°ûÎÁ¤Î¹¯»ÕÐü£È£Ä¡Ê£³£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó°Â¡¢Ãã°ûÎÁ¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÞö¾å°¤Õ©¡Ê¾å³¤¡Ë¼Â¶È¡Ê£²£µ£¸£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ¤ÎÉÛÏ¥²Ä½¸ÃÄ¡Ê£³£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó°Â¡¢²ÈÅÅ¤Î£Ô£Ã£ÌÅÅ»Ò£È£Ä¡Ê£±£°£·£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à´ØÏ¢¤âÇä¤é¤ì¤ë¡££É£Ç£Ç¡Ê£·£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£´¡ó°Â¡¢¿´Æ°¡Ê£²£´£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¡¢Ãæ¼êÍ·²Êµ»½¸ÃÄ¡Ê£³£°£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÌÖ°×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¤¡¼¥¹¡§£¹£¹£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥¤¡¼¥¹¤Î£´¡Á£¶·î´ü·è»»¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢¥»¥¯¥¿¡¼Á´ÂÎ¤ÎÇä¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£²íµï³Ú½¸ÃÄ¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¡¢²Ú½áÃÖÃÏ¡Ê£±£±£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñ±ü±à½¸ÃÄ¡Ê£³£¸£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£À¯ºö»Ù±ç¤ÎÆ°¤¤¬ÄÉ¤¤É÷¡£·Ð±ÄÆñ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñÍ´ë¶È¤äÃæ¹ñ¿®Ã£»ñ»º´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¹ñÍ»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ê£Á£Í£Ã¡Ë¤òÆ°°÷¤·¡¢Çä¤ì»Ä¤ê½»Âð¤ÎÇã¤¤¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤è¤¦¡½¡½¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅ´ØÏ¢¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£µþÅì·ò¹¯¡Ê£¶£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£³¡¥£²¡ó¹â¡¢Ê¿°Â·ò¹¯°åÎÅ²Êµ»¡Ê£±£¸£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¹â¡¢°¤Î¤·ò¹¯¿®Â©µ»½Ñ¡Ê£²£´£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¹â¡¢°åÅÏ²Êµ»¡Ê£²£±£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£µþÅì·ò¹¯¤ÎÃæ´Ö·è»»¤Ï£²£·¡óÁý±×¤È·øÄ´¡£¥»¥¯¥¿¡¼Á´ÂÎ¤ËÇã¤¤¤¬ÇÈµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£´£·¡ó¹â¤Î£³£¶£¸£³¡¥£µ£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤¬¹â¤¤¡£ÁÇºà¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¢¾Ú·ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¡¢¾ÃÈñ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢°åÌô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô¤Ï°Â¤¤¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢³¤±¿¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
¡¡Æâ³°´Ä¶¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬½Å¤·¤È¤Ê¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬ºÆÇ³¤·¡¢ÊÆÍø²¼¤²¥Ú¡¼¥¹¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤â¸åÂà¤·¤¿¡££±£´Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£··î¤ÎÊÆ²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤ÏÁ°·îÈæ¤Ç£°¡¥£¹¡ó¾å¾º¤·¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¡Ê£°¡¥£²¡ó¡Ë¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤Î¥³¥¹¥È¤ò²Á³Ê¤ËÅ¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢º£¸å¤â¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤È·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ·Êµ¤¤ÎÀè¹Ô¤ÉÔ°Â¤â¶¯¤Þ¤ë¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ»ØÉ¸¤Ç¤Ï¡¢£··î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢£±¡Á£··î¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¤Ê¤É¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÁ°²ó¤«¤é¿¤Ó¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ê£Å¥³¥Þ¡¼¥¹¡ËÃæ¹ñÂç¼ê¤ÎµþÅì½¸ÃÄ¡Ê£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡§£¹£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¹á¹ÁÂç¼ê¤Î¿·¹ã´ðÃÏ»ºÈ¯Å¸¡Ê£±£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó°Â¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼Ãæ¹ñÂç¼ê¤ÎÈþÃÄ¡Ê£³£¶£¹£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£µþÅì¤Î£´¡Á£¶·î´ü·è»»¤ÏÄ´À°¸åÍø±×¤¬£µ³ä¸º¤È¤µ¤¨¤º¡¢Åê»ñ²È¤Î¼ºË¾Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶ä¹Ô¤¬°Â¤¤¡£Ãæ¹ñ·úÀß¶ä¹Ô¡Ê£¹£³£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¹¡ó¡¢¸òÄÌ¶ä¹Ô¡Ê£³£³£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¡¢Ãæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡Ê£±£³£¹£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¶¡ó¡¢¾·¾¦¶ä¹Ô¡Ê£³£¹£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£¿©Æù²Ã¹©¤Î¿À´§£È£Ä¡Ê£¸£²£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£´¡¥£µ¡ó°Â¡¢Æ¦Æý°ûÎÁ¤Î°ÝÂ¾¥Ê¥¤¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê£³£´£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£³¡ó°Â¡¢ÆÚÆùÀ¸»º¤ÎËü½§¹ñºÝ¡Ê£²£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¡¢¼òÂ¤¤Î²Ú½á¥Ó¡¼¥ë£È£Ä¡Ê£²£¹£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£´¡ó°Â¡¢Â¨ÀÊÌÍ¡¦°ûÎÁ¤Î¹¯»ÕÐü£È£Ä¡Ê£³£²£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£³¡ó°Â¡¢Ãã°ûÎÁ¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÞö¾å°¤Õ©¡Ê¾å³¤¡Ë¼Â¶È¡Ê£²£µ£¸£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£²¡ó°Â¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼´á¶ñ¤ÎÉÛÏ¥²Ä½¸ÃÄ¡Ê£³£²£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó°Â¡¢²ÈÅÅ¤Î£Ô£Ã£ÌÅÅ»Ò£È£Ä¡Ê£±£°£·£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à´ØÏ¢¤âÇä¤é¤ì¤ë¡££É£Ç£Ç¡Ê£·£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£´¡ó°Â¡¢¿´Æ°¡Ê£²£´£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£¸¡ó°Â¡¢Ãæ¼êÍ·²Êµ»½¸ÃÄ¡Ê£³£°£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÌÖ°×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¤¡¼¥¹¡§£¹£¹£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£´¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥¤¡¼¥¹¤Î£´¡Á£¶·î´ü·è»»¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¡¢¥»¥¯¥¿¡¼Á´ÂÎ¤ÎÇä¤êºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡£²íµï³Ú½¸ÃÄ¡Ê£³£³£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£³¡ó¡¢²Ú½áÃÖÃÏ¡Ê£±£±£°£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£±¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£°¡ó¡¢Ãæ¹ñ±ü±à½¸ÃÄ¡Ê£³£¸£¸£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£·¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£À¯ºö»Ù±ç¤ÎÆ°¤¤¬ÄÉ¤¤É÷¡£·Ð±ÄÆñ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¹ñÍ´ë¶È¤äÃæ¹ñ¿®Ã£»ñ»º´ÉÍý¤Ê¤É¤Î¹ñÍ»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ê£Á£Í£Ã¡Ë¤òÆ°°÷¤·¡¢Çä¤ì»Ä¤ê½»Âð¤ÎÇã¤¤¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤è¤¦¡½¡½¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅ´ØÏ¢¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£µþÅì·ò¹¯¡Ê£¶£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£³¡¥£²¡ó¹â¡¢Ê¿°Â·ò¹¯°åÎÅ²Êµ»¡Ê£±£¸£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£µ¡ó¹â¡¢°¤Î¤·ò¹¯¿®Â©µ»½Ñ¡Ê£²£´£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£¹¡ó¹â¡¢°åÅÏ²Êµ»¡Ê£²£±£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£µ¡ó¹â¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£µþÅì·ò¹¯¤ÎÃæ´Ö·è»»¤Ï£²£·¡óÁý±×¤È·øÄ´¡£¥»¥¯¥¿¡¼Á´ÂÎ¤ËÇã¤¤¤¬ÇÈµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¿È¯¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£°¡¥£´£·¡ó¹â¤Î£³£¶£¸£³¡¥£µ£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ°¾ì¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤¬¹â¤¤¡£ÁÇºà¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¢¾Ú·ô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¡¢¾ÃÈñ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢°åÌô¤Ê¤É¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô¤Ï°Â¤¤¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢³¤±¿¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë