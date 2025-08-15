µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤¬¸Î¾ã¸å½é¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¡¡2·³Àï¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÅ¬»þÂÇ
¡¡º¸Éª¤¸¤óÂÓÂ»½ý¤«¤é1·³Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÉðÀï¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Î°ìÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¸å¡¢½é¤á¤Æ°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢º¸Íã¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÉüµ¢¤ÎÌÜ°Â¤ò¡Ö20ÂÇÀÊ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ë19ÂÇÀÊÌÜ¤Ç±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤ÏÌó3¥«·î¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢º£·î3Æü¤ÎÆ±¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£12Æü¤ÎÆ±³ÚÅ·Àï¤«¤é»°ÎÝ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£