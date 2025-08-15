【バレーボール】男子Ｕ２１世界選手権に臨むメンバーが決定　春高バレーのヒーローが世界へ　日本代表にも選出された早稲田大学・川野琢磨選手に加えて中上烈選手ら期待の若手が集結　リベロは春高バレーベストリベロ賞の筑波大学・谷本悦司がメンバー入り

ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、８月２１日（木）から中国の江門で開催される「２０２５男子Ｕ２１世界選手権大会」に臨むＵ２１男子日本代表チームの出場選手１２人を発表しました。



Ｕ２１世界選手権大会は、１９７７年から開催されているジュニア世代の世界大会（かつては、世界ジュニア選手権の名称で開催）。１９８５年からは２年ごとにＦＩＶＢ（国際バレーボール連盟）が主催するこの大会で、日本は３６年前の１９８９年に銀メダルを獲得しています。





３６年ぶりのメダルを目指す日本。世界に挑むメンバーは、この大会の予選も兼ねた去年のＵ２０アジア選手権に出場したメンバーから大幅に入れ替わりました。アジア選手権に続いての出場は、大会のベストアウトサイドヒッターに輝いた小野駿太選手（早稲田大学）らわずかに４人。かわりにこの春大学に入学したばかりの１年生が半数の６人とフレッシュな顔ぶれが揃いました。１年生の中で注目を集めるのは、今年１月に開催された春の高校バレーで活躍した選手達。今年度の日本代表選手としても登録された逸材、駿台学園（東京）を３連覇に導いてＭＶＰを獲得した川野琢磨選手（早稲田大学）が攻撃の中核を担います。そのほか春高バレーで存在感を発揮した洛南高校（京都）出身の中上烈選手（早稲田大学）、春高バレーのベストリベロ賞に輝いた谷本悦司選手（筑波大学）もメンバーに名を連ねています。２４か国が参加する大会は８月２１日開幕。６か国ずつ４つの組に分かれて、１回戦総当たりで行われる予選ラウンドでは、日本はブラジル、ブルガリア、キューバ、コロンビア、チェコと対戦。６か国の中で上位４チームに入れば準々決勝進出をかけて各組の上位が激突するラウンド１６に進みます。最終順位が決定するファイナルが行われるのは８月３１日（日）。世界のひのき舞台で、日本の未来を背負う選手達がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、熱い戦いに注目です。■２０２５男子Ｕ２１世界選手権大会 日本代表出場選手（１２人）（背番号、氏名、所属、ポジション、身長）１ 中村悠暉（中央大学１年） Ｓ １８７２ 川野琢磨（早稲田大学１年） ＯＰ／ＯＨ １９７３ 竹松魁柊（国士舘大学２年） Ｓ １８７４ 神埼優（中央大学１年） ＭＢ １９５５ 中上烈（早稲田大学１年） ＯＰ／ＯＨ １９０６ 山本快（筑波大学１年） ＯＰ １８８７ 山下彪（筑波大学３年） ＭＢ ２００ ◎８ 白野大稀（順天堂大学２年） ＯＨ １８８９ 小野駿太（早稲田大学２年） ＯＨ １８５１１ 秋本悠月（中央大学２年） ＭＢ １９１１２ 井坂太郎（愛知学院大学２年） ＯＨ １８５１３ 谷本悦司（筑波大学１年） Ｌ １７２◎＝キャプテン・ポジションＯＨ＝アウトサイドヒッターＯＰ＝オポジットＭＢ＝ミドルブロッカーＳ＝セッターＬ＝リベロ■試合日程（日本戦） 予選ラウンド８月２１日（木） 日本 対 ブラジル８月２２日（金） 日本 対 ブルガリア８月２３日（土） 日本 対 キューバ８月２５日（月） 日本 対 コロンビア８月２６日（火） 日本 対 チェコ