【バレーボール】男子Ｕ２１世界選手権に臨むメンバーが決定　春高バレーのヒーローが世界へ　日本代表にも選出された早稲田大学・川野琢磨選手に加えて中上烈選手ら期待の若手が集結　リベロは春高バレーベストリベロ賞の筑波大学・谷本悦司がメンバー入り

写真拡大

　ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、８月２１日（木）から中国の江門で開催される「２０２５男子Ｕ２１世界選手権大会」に臨むＵ２１男子日本代表チームの出場選手１２人を発表しました。

　Ｕ２１世界選手権大会は、１９７７年から開催されているジュニア世代の世界大会（かつては、世界ジュニア選手権の名称で開催）。１９８５年からは２年ごとにＦＩＶＢ（国際バレーボール連盟）が主催するこの大会で、日本は３６年前の１９８９年に銀メダルを獲得しています。

　３６年ぶりのメダルを目指す日本。世界に挑むメンバーは、この大会の予選も兼ねた去年のＵ２０アジア選手権に出場したメンバーから大幅に入れ替わりました。

　アジア選手権に続いての出場は、大会のベストアウトサイドヒッターに輝いた小野駿太選手（早稲田大学）らわずかに４人。かわりにこの春大学に入学したばかりの１年生が半数の６人とフレッシュな顔ぶれが揃いました。

　１年生の中で注目を集めるのは、今年１月に開催された春の高校バレーで活躍した選手達。今年度の日本代表選手としても登録された逸材、駿台学園（東京）を３連覇に導いてＭＶＰを獲得した川野琢磨選手（早稲田大学）が攻撃の中核を担います。

　そのほか春高バレーで存在感を発揮した洛南高校（京都）出身の中上烈選手（早稲田大学）、春高バレーのベストリベロ賞に輝いた谷本悦司選手（筑波大学）もメンバーに名を連ねています。

２４か国が参加する大会は８月２１日開幕。６か国ずつ４つの組に分かれて、１回戦総当たりで行われる予選ラウンドでは、日本はブラジル、ブルガリア、キューバ、コロンビア、チェコと対戦。６か国の中で上位４チームに入れば準々決勝進出をかけて各組の上位が激突するラウンド１６に進みます。

　最終順位が決定するファイナルが行われるのは８月３１日（日）。世界のひのき舞台で、日本の未来を背負う選手達がどんなパフォーマンスを見せてくれるのか、熱い戦いに注目です。

■２０２５男子Ｕ２１世界選手権大会　日本代表出場選手（１２人）
　（背番号、氏名、所属、ポジション、身長）　　

１　中村悠暉（中央大学１年）　Ｓ　１８７　　
２　川野琢磨（早稲田大学１年）　ＯＰ／ＯＨ　１９７
３　竹松魁柊（国士舘大学２年）　Ｓ　１８７
４　神埼優（中央大学１年）　ＭＢ　１９５
５　中上烈（早稲田大学１年）　ＯＰ／ＯＨ　１９０
６　山本快（筑波大学１年）　ＯＰ　１８８
７　山下彪（筑波大学３年）　ＭＢ　２００　◎
８　白野大稀（順天堂大学２年）　ＯＨ　１８８
９　小野駿太（早稲田大学２年）　ＯＨ　１８５
１１　秋本悠月（中央大学２年）　ＭＢ　１９１
１２　井坂太郎（愛知学院大学２年）　ＯＨ　１８５
１３　谷本悦司（筑波大学１年）　Ｌ　１７２

◎＝キャプテン

・ポジション　
ＯＨ＝アウトサイドヒッター　　
ＯＰ＝オポジット
ＭＢ＝ミドルブロッカー　　
Ｓ＝セッター　　　　
Ｌ＝リベロ　　　

■試合日程（日本戦）　予選ラウンド

８月２１日（木） 日本 対 ブラジル
８月２２日（金）　日本 対 ブルガリア
８月２３日（土）　日本 対 キューバ
８月２５日（月） 日本 対 コロンビア
８月２６日（火）　日本 対 チェコ