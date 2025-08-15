¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×À¼Í¥¡¦Ëºê°¦À¸¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÀÂµî¤Ç°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¡¡17Ç¯¥é¥¸¥ªÀ¸ÈÖÁÈ¤Ç·ëº§È¯É½
4¿ÍÁÈÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤ÎËºê°¦À¸¡Ê38¡Ë¤¬¡¢°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ì¥¤¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¡£Ëºê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
½ñÌÌ¤Ï¡ÖËºê°¦À¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¦Ëºê°¦À¸¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀè·î¡¢Ëºê°¦À¸¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Ëºê°¦À¸ËÜ¿Í¤È¤â¶¨µÄ¤Î¾å¡¢°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¸½ºß¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î³èÆ°¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¡¢8·î30Æü³«ºÅ¤Î¡ÖAnimelo Summer Live 2025¡ÈThanXX¡ª¡É¡×½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¹¥Õ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¼÷ÈþºÚ»Ò¡¦¹â³ÀºÌÍÛ¡¦¸Í¾¾ÍÚ¤Î3¿Í¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î26Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè7²óµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Þ¡ª¡ª¡¡¡Ýµþ¥¢¥Ë¤Î¥»¥«¥¤Å¸¡Ý¡Ù¡ØCITY THE ANIMATION¡Ù¤Î¥»¥«¥¤¡×¤Ï½Ð±éÄ´À°Ãæ¤À¤È¤·¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
Ëºê¤Ï¡Ö¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡×Ê¿ÂôÍ£Ìò¡¢¡Ö¤á¤À¤«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¹õ¿À¤á¤À¤«Ìò¡¢¡Ö¥·¥É¥Ë¥¢¤Îµ³»Î¡×²Ê¸ÍÀ¥¥¤¥¶¥ÊÌò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£
17Ç¯10·î¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÊ¸²½ÊüÁ÷¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥é¥¸¥ª¡ÖÄ¶¡ª¡¡A¡õG¡Ü¡×¤ÎÀ¸ÈÖÁÈ¡ÖËºê°¦À¸¤Î¤ª¤«¤¨¤ê¤é¤¸¤ª¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¡ÖËºê°¦À¸¤ÏËÜÆü10·î26Æü¤ËÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢Ìò½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÆþÀÒ¤ÎÆÏ¤±¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Æ¤Û¤ä¤Û¤ä¤Ç¡¢º£À¸ÊüÁ÷¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÃËÀ¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£