¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¿Í¤¬»ý¤Ä¡ØÎ¹¹ÔÀþ¡Ù¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú¼êÁê¤Î¶µ²Ê½ñ¡Û
Î¹¹ÔÀþ
À¸Ì¿Àþ¤«¤é·îµÖÊýÌÌ¤ËÎ®¤ì¤ëÀþ¤ò¡ÖÎ¹¹ÔÀþ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀþ¤Ï¡¢À¸Ì¿Àþ¤ÎÈ¾Ê¬¤è¤ê²¼¤Î¤Û¤¦¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Î¹¹ÔÀþ¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤á¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçµÈ¤Ç¡¢Î¹Àè¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ËÎÉ¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤ì¤¬¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹¥µ¡¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²È¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¤Ê¤ë¤Ù¤¯³°½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤è¤ê¤â³°²ó¤ê¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÎ¹¹ÔÀþ¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¡¢³¤³°¤È¤Î¤´±ï¤¬¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¿·ÈÇ ¼êÁê¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù Ãø¡§ÀÄÌÚÃÒ