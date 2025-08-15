女優の松井玲奈（34）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。英俳優トム・フェルトン（37）との2ショットを公開した。

TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」でハーマイオニー・グレンジャー役を演じている松井は「夢かと思うくらい嬉しいことがありました。ハリー・ポッターシリーズでドラコ・マルフォイを演じたトム・フェルトンさんにお会いしてインタビューをさせていただきました,1週間ほど前に、ブロードウェイのシアターでトムに会う夢を見ていたんですが、なんと日本でお会いできるなんて！！」と映画「ハリーポッター」シリーズでドラコ・マルフォイを演じたトム・フェルトンとの2ショットを公開。

さらに、「思わぬ形で正夢になり驚くとともに、いつかお会いしたいと思っていたトムに会えたことに感激して、涙を堪えながらのお仕事でした。14日にオープンしたハリー・ポッターショップ原宿のお話や、作品についてお聞きしたのですが、とてもあたたかく優しい人柄が伝わってきました」とした上で、「ブロードウェイのシアターで彼がドラコとして再びお芝居をする瞬間を必ずこの目で見たい気持ちがより一層高まり、さらに同じ作品のファミリーになれることが嬉しい。こんなことって、こんな繋がりってあるんだなあ。夢みたいだけど、全部夢じゃなくて、だからこそひとつひとつ感謝し、忘れないように噛み締めないと」とつづった。

ファンからは「すげー！！マルフォイとハーマイオニー」「本当に凄すぎます！しかも羨ましいです！」「これはすごい！」「最強すぎる」「ブロードウェイ観に行けますように」などのコメントが寄せられた。