Á°ÅÄÆØ»Ò¡¡AKBÆ±´ü¤ò¡Ö³¹Ãæ¤Ç°ìÊýÅª¤ËÌÜ·â¡×¤È¹ðÇò¡¡¡ÖÉ½»²Æ»¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¤«¤é·³ÃÄ¤ò¡Ä¡×ËÜ¿Í¡Ö»ä¤À¡ª¡×
¡¡¸µAKB48¤Î½÷Í¥¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£³¹Ãæ¤Ç¸µAKB¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£MC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤ò¸ò¤¨¡¢AKB48¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¹â¶¶¡¢¾®Åè¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¬¡Ö»ä¤³¤Î´Ö°ìÊýÅª¤ËÌÜ·â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÉ½»²Æ»¤Î¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¾å¤«¤é·³ÃÄ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤µ¤Ã¤µ¤Ã¤µ¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤Ë¤ã¤ó¡Ê¾®Åè¡Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¾®Åè¤Ï¡Ö¤¢¤Ã»ä¤À¡ª´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£