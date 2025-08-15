ニッチェ江上敬子、長男＆長女の新幹線乗車ショット公開 プライベートで初の軽井沢へ
【モデルプレス＝2025/08/15】お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が8月15日、オフィシャルブログを更新。軽井沢にプライベート旅行として初めて訪れたことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】ニッチェ江上、新幹線楽しむ長男＆長女の姿公開
江上は「生まれて初めて。。」と題してブログを更新し、「生まれて初めて、、プライベートで軽井沢に旅行にきました！！」と報告。今回は友達家族と一緒の旅行だといい、「楽しみ」と心を弾ませた。
新幹線好きの4歳の長男“とっちゃん”は、初めて「はくたか」に乗車し「興奮気味！！」だったそうで、「たのしみー！」の文字が添えられた写真では、サングラスのスタンプで目元を隠した2歳の長女“さっちゃん”と並ぶ姿を収めている。
一方の江上は、軽井沢に到着してすぐに立ち寄ったというジェラート専門店で食べた「メロンジェラートに感動」と絶賛。ジェラートを片手に笑顔のアップショットも披露した。
最後は「4家族で来ているのですが、昨日は子供たちが興奮しまくって、あまり観光できず、、」と振り返りながらも、「今日は色々行きたいな！！！！」と2日目以降の予定に期待を寄せ、“夏休み”ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「軽井沢の旅行楽しんでくださいね〜」「とっちゃんとさっちゃん、新幹線乗れて楽しそう」「ジェラート美味しそう」「美味しいものがたくさんある長野を堪能してください！」「軽井沢イイですね」などの声が寄せられている。
江上は、2015年に8歳年上の一般男性と結婚。2020年9月に第1子となる長男、2022年10月に第2子となる長女の出産を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ニッチェ江上、新幹線楽しむ長男＆長女の姿公開
◆ニッチェ江上、プライベートで初の軽井沢へ
江上は「生まれて初めて。。」と題してブログを更新し、「生まれて初めて、、プライベートで軽井沢に旅行にきました！！」と報告。今回は友達家族と一緒の旅行だといい、「楽しみ」と心を弾ませた。
一方の江上は、軽井沢に到着してすぐに立ち寄ったというジェラート専門店で食べた「メロンジェラートに感動」と絶賛。ジェラートを片手に笑顔のアップショットも披露した。
最後は「4家族で来ているのですが、昨日は子供たちが興奮しまくって、あまり観光できず、、」と振り返りながらも、「今日は色々行きたいな！！！！」と2日目以降の予定に期待を寄せ、“夏休み”ブログを締めくくった。
◆ニッチェ江上の投稿に反響
この投稿にファンから「軽井沢の旅行楽しんでくださいね〜」「とっちゃんとさっちゃん、新幹線乗れて楽しそう」「ジェラート美味しそう」「美味しいものがたくさんある長野を堪能してください！」「軽井沢イイですね」などの声が寄せられている。
江上は、2015年に8歳年上の一般男性と結婚。2020年9月に第1子となる長男、2022年10月に第2子となる長女の出産を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】