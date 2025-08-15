「今日好き」黒江こはる、メイク過程公開「最初から完成してる」「どこ切り取っても可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/15】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた“こはるん”こと黒江こはるが14日、自身のInstagramを更新。車内でメイクをする様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」黒江こはる、ほぼすっぴん姿
黒江は「準備遅すぎて置いてかれそうだったから、ベースメイクの途中で、家飛び出して車でメイクした日」と動画を公開グリーンのニットを着用し、車の中でメイクをする姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「親近感わく」「あるある（笑）」「最初から完成してる」「どこ切り取っても可愛い」「最初ほぼすっぴん？美しすぎる」といったコメントが寄せられている。
今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」黒江こはる、車内でのメイク姿を公開
