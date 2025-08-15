あいみょん「19番目のカルテ」現場への差し入れが話題「字とイラストが可愛すぎる」「みんな喜びそう」
【モデルプレス＝2025/08/15】嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）の公式Instagramが14日、更新された。主題歌「いちについて」を歌うシンガーソングライターのあいみょんからの差し入れを公開した。
【写真】あいみょん差し入れ イラスト＆メッセージが可愛すぎる
同アカウントは「主題歌を担当してくださっている ＃あいみょん さんより 差し入れをいただきました 直筆メッセージ＆キュートなイラストに キャスト・スタッフ一同、 心もお腹も満たされて大感激」とつづり、あいみょんからの差し入れを公開。あいみょんは数種類のおはぎと緑茶を差し入れし「おはぎのカルテ 白砂糖、添加物不使用。さくっと食べられて疲労回復にももってこいです！！」とドラマのタイトルにかけた、ユーモアたっぷりの直筆メッセージを贈っていた。
この投稿には「字とイラストが可愛すぎる」「手先の器用さが伝わる」「全部が素敵すぎる」「人柄の良さが溢れてる」「健康への気遣いに感動」「みんな喜びそう」といった声が寄せられている。
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメントとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】あいみょん差し入れ イラスト＆メッセージが可愛すぎる
◆あいみょん「19番目のカルテ」現場に差し入れ
同アカウントは「主題歌を担当してくださっている ＃あいみょん さんより 差し入れをいただきました 直筆メッセージ＆キュートなイラストに キャスト・スタッフ一同、 心もお腹も満たされて大感激」とつづり、あいみょんからの差し入れを公開。あいみょんは数種類のおはぎと緑茶を差し入れし「おはぎのカルテ 白砂糖、添加物不使用。さくっと食べられて疲労回復にももってこいです！！」とドラマのタイトルにかけた、ユーモアたっぷりの直筆メッセージを贈っていた。
◆あいみょんの差し入れに反響
この投稿には「字とイラストが可愛すぎる」「手先の器用さが伝わる」「全部が素敵すぎる」「人柄の良さが溢れてる」「健康への気遣いに感動」「みんな喜びそう」といった声が寄せられている。
◆松本潤主演「19番目のカルテ」
本作は、病気を診るだけでなく、心や生活背景をもとに患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新しいヒューマン医療エンターテインメントとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】