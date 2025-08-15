有吉弘行、20年ぶりに『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』出演！ 8.25より個性豊かなゲストが登場する「ビバリーEXPO」開催
ニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（毎週月曜〜金曜11時30分）では、8月25〜29日の5日間、エンタメ界のトップランナーが連日登場。「ビバリーEXPO」“と題し、日替わりで個性豊かなゲストを迎えて届ける。
【写真】高田文夫が喜寿に！ 「ビバリーEXPO」期間中にプレゼントされる「高田センセイ喜寿記念」ニュータッチ凄麺
初日の8月25日には、俳優・高橋克実が登場。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』での裏話や、先日11年ぶりに復活した『爆笑レッドカーペット』での、役者とは違う「MCとしての苦労や楽しみ」等を聞く。
8月26日は、俳優・羽田美智子が登場。6月に舞台『熱海五郎一座』で新たな魅力を開花させた羽田が、共演した東貴博と再会し、舞台でのとっておき話を披露する。羽田の演技に感動したという黒沢かずことの初顔合わせにも注目だ。
8月27日には俳優・吉田羊が登場。9月5日に公開となる映画『遠い山なみの光』にかける思いや、数々の賞を受賞したテレビドラマ『不適切にもほどがある！』の撮影秘話などを聞く。春風亭昇太とはかつて“よく飲みに行く仲間”だったが、今回久しぶりの再会ということでどんな本音が飛び出すか。
8月28日は、「インターナショナルリクエスト」をリスナーから大募集。清水ミチコとナイツの“トップランナートリオ”で通常以上にくだらない、爆笑必至の1時間半を届ける。
最終日8月29日は、ダチョウ倶楽部と有吉弘行が登場。3人それぞれの近況や、仲間であり、有吉にとっては師弟であり、親友とも言えた上島竜兵さんとの忘れられないエピソードも聞いていく予定。有吉の『ビバリー昼ズ』への出演はおよそ20年ぶりとなる。
さらにこの5日間は、高田文夫の喜寿を記念したスペシャルパッケージのニュータッチ凄麺1個を含む、ヤマダイの全12種類入りニュータッチ凄麺アソート1ケースを毎日5名、合計25名にプレゼントする。
『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』は、ニッポン放送にて毎週月曜〜金曜11時30分放送。
