アズパートナーズ<160A.T>が４連騰し連日の上場来高値更新となっている。１４日の取引終了後に発表した第１四半期（４～６月）単独決算が、売上高８９億９１００万円（前年同期比２．３倍）、営業利益１４億１３００万円（前年同期１９００万円の赤字）、最終利益１０億円（同３１００万円の赤字）と大幅に黒字転換し、通期予想に対する営業利益の進捗率が９７％に及ぶことが好感されている。



シニア開発事業で「アズハイム習志野」「アズハイム葛飾白鳥」の土地建物を販売したことで不動産事業の売上高が前年同期比７．０倍の５２億７６００万円に拡大したことが貢献した。また、シニア事業で前期に都心に新規開設した「アズハイム品川」「アズハイム大田中央」「アズハイム神宮の杜」の平均稼働率がいずれも８割を超えたことや、今期に新規開設した「アズハイム習志野」「アズハイム葛飾白鳥」の入居が順調なことも寄与した。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２３８億６３００万円（前期比３３．２％増）、営業利益１４億６０００万円（同１１．９％増）、最終利益１０億６５００万円（同１１．３％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS