インティメート・マージャー<7072.T>は続急伸している。１４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）連結決算が、売上高２５億２２００万円（前年同期比１０．３％増）、営業利益１億８１００万円（同２．７倍）、純利益１億２０００万円（同２．７倍）となり、通期計画の営業利益を上回って着地したことが好感されている。



「ポストＣｏｏｋｉｅソリューション」への需要が高まるなか、「ＩＭ－ＵＩＤ」を利用した広告配信が拡大し、配信量に応じたデータ利用料が増加した。また、クライアントの意向に左右されづらいソリューションへの売り上げ構成の移行が進んだことも寄与した。



なお、２５年９月期通期業績予想は、売上高３４億２６００万円（前期比１４．４％増）、営業利益１億６５００万円（同９２．１％増）、純利益１億１０００万円（同９３．６％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS