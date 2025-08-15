ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ³«ºÅÃÏ¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤ÇÈ¿¥×¡¼¥Á¥ó¥Ç¥â
¡¡ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅÃÏ¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÀïÁèÈÈºá¿Í¤ÏÍè¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤ëÈ¿¥×¡¼¥Á¥ó¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¢¥é¥¹¥«¤Ë½»¤à¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥¢¥é¥¹¥«¤Ç¤ÏÀïÁèÈÈºá¿Í¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÅÚÃÏ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥¢¥é¥¹¥«¤Ë½»¤à¿Í¡Ë
¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÈ´¤¤Ë¤·¤ÆÏÃ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê¥¢¥é¥¹¥«¤Ë½»¤à¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¡Ë
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÏICC¡Ê¡á¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡Ë¤«¤é¡ÖÀïÁèÈÈºá¡×¤ÇÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÏICC¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎË¬ÊÆ¤Ï2015Ç¯°ÊÍè¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤ÈÂÐÌÌ¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë