二宮和也『CUT』に5年ぶりに登場！主演映画『８番出口』を語る

二宮和也が『CUT』9月号（8月19日発売）の表紙と巻頭特集に登場。自身が主演する映画『８番出口』（8月29日公開）について語る。表紙には“異変”も!?

■二宮和也が語る今という時代の『８番出口』とは？

『CUT』9月号の巻頭特集は、映画『８番出口』。主演を務める二宮和也の『CUT』への登場は実に5年ぶり。二宮が語る今という時代の『８番出口』とは？

その他誌面には、“おじさん”役の河内大和、ゲーム原作者のKOTAKE CREATE×狩野英孝による対談、そしてゲーム『８番出口』のムーブメントを様々な角度から盛り上げた配信者たちのポッキー、ドズル（ドズル社）、タケヤキ翔が登場。『８番出口』の無限の魅力を紐解く総力特集となっている。

また、『CUT』に起きた“異変”にも注目だ。

■映画『８番出口』予告

■バックカバーには異色のVTuber、ピーナッツくんが登場

9月号のバックカバーには、『CUT』初登場となる異色のVTuber・ピーナッツくんが登場。豪華ゲストと紡いだ新作『Tele倶楽部2』とそのヒップホップな在り方に迫る。新作に参加した魔界ノりりむ＆Daokoインタビューや、ピーナッツくんによるセルフライナーノーツも

