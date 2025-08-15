映画監督で脚本家の内田英治が自身のSNSで、佐久間大介（Snow Man）、森田望智、渡瀬結美との記念ショットを公開した。

【写真】内田英治監督、佐久間大介、森田望智、渡瀬結美の記念ショット／佐久間大介＆渋谷龍太の2ショット

■佐久間大介が『マッチング』に続き、内田英治監督作『ナイトフラワー』に出演

佐久間は、北川景子が主演する映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）への出演が発表されたばかり。2024年2月に公開された映画『マッチング』に続き、内田監督作品に出演するのは2本目で、2026年春に公開が予定されている初単独主演作『スペシャルズ』でもタッグを組む。

『ナイトフラワー』で演じるのは、多摩恵（森田）の幼なじみで、彼女に密かに思いを寄せる池田海。ドラッグ密売の世界と多摩恵たちを結びつけるきっかけを作ってしまった後悔を抱きながら、最後まで多摩恵を守ろうと奔走するという役どころだ。

■内田英治監督、佐久間大介、森田望智、渡瀬結美の記念ショット

内田は、「追加発表されたさっくん、何度目かのお疲れ様でした。全裸監督で出会った森田望智さん。長い付き合いが俳優と出来る映画、幸せです。ふたりのシーンは切なかった、、、。」と綴り、初号試写での写真をポスト。さらに、「初演技だった渡瀬結美ちゃんも長いお付き合いになりそう。」と、3人との出会いに感謝した。

■映画共演をきっかけにSUPER BEAVER渋谷龍太と仲良しに。佐久間大介「やっと言えたー」

なお、本作には演技初挑戦となる渋谷龍太（SUPER BEAVER）も出演。佐久間と渋谷は2ショットを公開するなど親密な関係を披露して話題になっていた。

佐久間は映画出演の発表が解禁されたあとで、「#SUPERBEAVER のぶーやんと仲良かったのは、#ナイトフラワー で共演してたからでした やっと言えたー」と明かしている。

■動画：映画『ナイトフラワー』特報