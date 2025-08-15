中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンドームで会見し、今シーズン限りでの現役引退を表明した。

中田は引退の要因になった腰痛について「情けないことに回復せず、ひどくなっていく一方だった」と話した。プロ１８年間で悔いがあるかと問われると「最後、拾っていただいた中日に貢献できなかった。ファンのみなさんに申し訳ない気持ちでいっぱい」と話した。その上で「これから野球がなくなると考えると、不安もあるが、こうやって野球に携われて幸せだった」とし、「最後、ドラゴンスの球団関係者、スタッフの皆さんに感謝していますし、最後、ドラゴンズのユニホームで幕を閉じられるのはすごく幸せなこと」とした。

中田は２３年オフに巨人との複数年契約を解除して自由契約となり、中日と２年契約を結んでいた。

中日に移籍１年目の昨季は開幕当初はチームをけん引したが、その後腰痛を発症し６２試合、打率・２１７、４本塁打、２１打点に終わった。腰の負担を減らすために減量して臨んだ１８年目の今季はここまで２５試合で２本塁打、４打点。５月に腰痛が再発して離脱し、今月７日に３カ月ぶりに１軍に昇格したが、１２日に抹消。昇格後は３打数無安打だった。

◆中田翔（なかた・しょう）１９８９年４月２２日生まれ、３６歳。広島県出身。１８４センチ、１０７キロ。大阪桐蔭から２００７年高校生ドラフト１巡目で日本ハム入団。打点王を３度獲得するなど、リーグを代表する強打者となる。２１年シーズン中に巨人へ移籍。２４年からは中日でプレーしていた。通算３０９本塁打は今季の現役選手中２位、１０８７打点は同３位。