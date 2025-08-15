お笑いタレントの今田耕司（59）が15日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）で、恋人と破局した原因について語った。

"推し"の話題になり、今田は「今俺、推し迷子やからさ〜」としみじみ。「推しがいるっていいよな〜」とつぶやくと、同局・良原安美アナウンサーは「少女時代以来いないですか？」と質問。今田が当時どハマりしていたという、2010年リリースの「Gee」が日本でも大ヒットした韓国の女性アイドルグループ「少女時代」の名前を挙げた。

すると今田は「あの時は大阪でライブ行って、九州に行って」と回想。良原アナは「めちゃめちゃ推し活してる！」と笑ったが、今田が「その推し活のおかげで一回彼女にフラれました」と明かすと、「えーっ！」と驚きの声を上げた。

続けて「"私と少女時代のどっちが大事なの"!?」と痴話ゲンカの定番フレーズを真似て口にしたが、今田は「いや、少女時代のコップを飾っててフラれました、一回」と告白。「ヤバかったです。戻りましたけどね、その時はなんとか」と振り返っていた。