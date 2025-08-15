リーグ9位のC大阪はあす16日、敵地で同5位の町田と対戦する。15日に最終調整を行ったアーサー・パパス監督は、公式戦9連勝と勢いに乗る相手への警戒を隠さなかった。

「町田は本当の強さがある。セットプレーやクロス、打点の高いヘディングなど多彩な攻撃がある。（直近リーグ5試合5得点の）相馬だけに注意するのではなく、全体的に注意する必要がある」

町田には昨季から公式戦2分け3敗。4月のリーグ戦でも1―2で競り負けた。だが臆することはない。「我々も8試合で1敗しかしていない（リーグ直近8試合4勝3分け1敗）。調子は良い。自分たちのフットボールをする。セカンドボール奪取やデュエル（球際の戦い）で優位に立つことで、より良いパフォーマンスができる」とプレーの基準値を上げることで、負の歴史にピリオドを打つ。

新加入のDF大畑歩夢についても「日本代表クラスの質を持つファンタスティックな選手。プレーの機会があれば発揮してほしい」と起用の可能性を示唆。新たな血を入れることで、チームの活性化に期待した。町田戦後には神戸、広島との上位対決を控えるが、指揮官は「先の試合のことは考えていない。まずは目の前の町田戦に集中する」と一戦必勝。難敵を止め、上位戦線へ食らい付く。