サントリーが日々の挑戦を投稿する「やってみなはれアクション」を開始！

15日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、日々の挑戦を投稿する「やってみなはれアクション」を開始したことをクラブ公式サイトで発表した。

日々の「挑戦」を「#やってみなはれアクション」をつけてSNSへ投稿することで参加できるこのイベント。投稿された「挑戦」は、サントリーやサントリースポーツの公式SNS・試合会場・イベントなどで紹介されるとのことだ。

対象となるSNSはX、インスタグラム、Facebookの3つで、自身の挑戦を写真とハッシュタグ「#やってみなはれアクション」をつけて投稿することで参加が可能となる。なお、「挑戦」と感じるものであればどんな写真でも良く、勉強や仕事、趣味など日々少しでも頑張っていることがあれば投稿してほしいとしている。

また、今回のこのイベントは日本国外のファンも参加することができ、タイの人へは「#YatteMinahareAction_TH」、日本とタイ以外の海外の人へは「#YatteMinahareAction」のハッシュタグが用意されている。

さらに、バンコク日本博2025×サンバーズブース出展連動企画として、8月29日（金）～31日（日）にタイのクイーン・シリキット国際展示場で行われているバンコク日本博2025のサンバーズブースで、このキャンペーンに参加した投稿画面を提示すると限定ノベルティがプレゼントされるとのことだ。