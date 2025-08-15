◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 西日本短大付―聖隷クリストファー（2025年8月15日 甲子園）

1992年以来、33年ぶり2度目の優勝を狙う西日本短大付（福岡）の応援戦から新応援歌「にしたんファイター」が乗り響いた。

1―0と1点をリードする4回2死二塁。8番・小川耕平（3年）は新応援歌に乗って、左前打したが、2走・山下航輝（3年）は相手好返球で本塁でタッチアウト。追加点はならなかったが、チームを強力に後押しした。

「西短ファイター」はプロ野球・ロッテの元応援団長で、作曲家のジントシオ氏から提供された。音楽によってアスリートを応援する同氏。奈良大付（奈良）に提供した「青のプライド」は今や高校野球界のみならず、広く知られている。ジン氏は「西短ファイター」に自身の公式XでOBである日本ハムの新庄剛志監督のようなスターが誕生してほしい思いを込めたと紹介。「さあいこうぜ 西短ファイター」「笑顔で勝ち抜け ちかっぱ楽しもう」「全国制覇 優勝旗 八女の地へ」などの歌詞に思いが込められている。

同校の通称「西短」つながりで歌手の郷ひろみらが出演する「にしたんクリニック」のCM曲を昨年から使用。4番・佐藤仁（3年）の打席ではドボルザークの「新世界より」を採用し、重低音を聖地に響かせた。