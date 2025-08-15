中日・中田翔内野手（36）が15日、名古屋市内で会見を行い、今季限りでの現役引退を表明した。濃紺のスーツ、ブルーのネクタイを着用して会見に臨んだ中田は、決断は「2カ月前くらい」と報告。家族にも「1カ月前ぐらいに母親と家族には伝えました」と明かした。

プロ野球選手を引退するという思いを伝えた際の家族の反応について「やっぱり…僕以上に悲しんでくれましたし、僕もそうですけど、家族、母親含めて、野球ありきの生活だったと思うので、その中でいろいろ心配事、迷惑をたくさんかけてきてしまった分、ちょっとこういう終わり方は僕自身もそうですし、ちょっと悔しいというか、そういう会話はしました」と、時折視線を落としながら声を絞り出した。

改めてプロとは、と問われた中田は「本当に僕から野球を取れば何も残らないですし、小さい時から野球をやってきた中で、野球を通していろんな方と、交流を持つことができましたし、僕にとって野球は宝物だったというか、今まで野球ありきの人生を送ってきてるので、これから野球がなくなると考えるともちろん不安もありますけど、凄くこうして野球に携われて凄く幸せだったと思います」と万感の表情を見せた。

◇中田 翔（なかた・しょう）1989年（平元）4月22日生まれ、広島県出身の36歳。大阪桐蔭では1、2年夏、3年春と3度甲子園出場。高校通算87本塁打。07年高校生ドラフト1巡目で日本ハム入団。14、16、20年に打点王。21年8月に無償トレードで巨人移籍。24年からは中日でプレー。13、17年WBC、15年プレミア12日本代表。1メートル84、107キロ。右投げ右打ち。