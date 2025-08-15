°¦ÃÎ¡¦¸¤»³»Ô¤ÎÃÓ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¶õ¼«µ¡¡¢¼çÍ×ÉôÊ¬¤Î°ú¤ÍÈ¤²³«»Ï¡Äºî¶È´°Î»¤Ï£¹·îËö
¡¡°¦ÃÎ¸©¸¤»³»Ô¤ÎÆþ¼¯¡Ê¤¤¤ë¤«¡ËÃÓ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎÎý½¬µ¡¡Ö£Ô£´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï£±£µÆü¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤Éµ¡ÂÎ¤Î¼çÍ×ÉôÊ¬¤Î°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¶õ¼«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤Ï¡¢ÃÓ¤Î¾å¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿Âæ¤ËºÜ¤»¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ç¹Ô¤¤¡¢£¹·îËö¤Îºî¶È´°Î»¤òÌÜ»Ø¤¹¡£²ó¼ý¤·¤¿ÉôÉÊ¤Ï¶õ¼«¤Î´ðÃÏ¤Ë±¿¤Ó¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡»ö¸Îµ¡¤Ï£µ·î£±£´Æü¸á¸å£³»þ£¶Ê¬º¢¡¢µÜºê¸©¤Î¿·ÅÄ¸¶¡Ê¤Ë¤å¤¦¤¿¤Ð¤ë¡Ë´ðÃÏ¤Ë¸þ¤±¤Æ°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Î¾®ËÒ´ðÃÏ¤òÎ¥Î¦¡£Ìó£²Ê¬¸å¤ËÌó£±£³¥¥í¡¦¥á¡¼¥È¥ëËÌÅì¤ÎÆþ¼¯ÃÓ¤ËÄÆÍî¤·¡¢Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿Ââ°÷£²¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¡¡»ö¸ÎÄ¾¸å¤«¤é¼«±ÒÂâ°÷¤é¤¬ÃÓ¤ËÀø¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉôÉÊ¤Î²ó¼ý¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼çÍ×ÉôÊ¬¤ÏÄÀ¤ó¤À¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£